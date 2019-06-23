«Идеальная страна для смерти»: как живется русскому в Швейцарии

Еще с момента поступления на бакалавриат я знал, что мне хотелось бы получить хороший иностранный диплом. Самым простым вариантом казалось закончить физфак и поступить на магистратуру в другую страну. Так я и сделал. Если посмотреть на верхушку рейтинга университетов по физике, видно, что в основном выбор стоит между американскими и европейскими.

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Мне не очень хотелось ехать в США — я рассчитывал быть ближе к семье и пользоваться метрической системой измерений. Тем более, что даже формально я пропустил сроки сдачи необходимых экзаменов, так что уехать в Штаты у меня все равно получилось бы.

Всего я подал документы в пять университетов, в три из которых приняли меня безусловно. В Imperial College London я не попадал по дополнительным критериям, а в другом запросили мой диплом за несколько месяцев до его выдачи. Остались два варианта в Швейцарии и Université Paris Saclay, но его я не выбрал, потому что этот университет довольно новый, и на тот момент у меня не было уверенности в его уровне. Так что я выбрал один из двух оставшихся швейцарских университетов — тот, что выше в рейтинге и с хорошей лабораторией, подходящей моей тематике.

По приезде я, как и каждый иностранец, начал сталкиваться с необычными вещами. Первым же утром меня разбудил колокольный звон, который длился, казалось, целую вечность. Сейчас я давно привык к нему, да и сложно не привыкнуть, если церковь слышно каждые 15 минут из любого дома.

Самым удивительным, конечно, стало практически полное отсутствие круглосуточных или работающих по воскресеньям и праздникам магазинов. В Женеве, например, магазинам недавно разрешили работать целых три выходных дня в году, и скорее всего все они придутся на Рождественские праздники.

В самих швейцарцах ужасно бесит их манера езды. Я переоформлял свои российские права на местные и сполна ощутил разницу менталитетов. Если на знаке указана скорость до 60 км/ч, это значит, что нужно ехать ровно 59 км/ч. Причем штрафы за превышение довольно строгие. Но о том, что постоянно смотреть на спидометр вместо дороги не слишком безопасно, никто не думает. Если на знаке обозначена оптимальная скорость для пропускной способности дороги, значит надо ехать максимально близко к ней. То есть если вместо обозначенных 20 км/ч ты будешь ехать на 15 км/ч по темной маленькой улочке, заставленной машинами, тебе будут яростно сигналить и моргать сзади — стрелка спидометра должна стоять на 19-ти.

Если смотреть на то, как швейцарцы строят карьеру, планируют свою жизнь, они кажутся очень взрослыми и серьезными. Но в то же время, с эмоциональной точки зрения во многом они кажутся зажатыми подростками, боящимися хоть какой-то ответственности. У меня сложилось впечатление, что людям не хватает определенного умения слушать друг друга и идти на компромиссы, а при личностных конфликтах лучше позвать «старших» и доверить им свою судьбу.

Как-то раз ко мне пришли соседи, с которыми у меня нет ни одной смежной стены, с жалобами на шум вечером. Это само по себе уже удивительно, потому что обычно можно ожидать сразу заявления в полицию без объяснений. Наша беседа сразу началась на повышенных тонах: «Вы нарушаете правила дома! Немедленно прекратите или мы вызовем взрослых и ответственных людей, которые разберутся за нас!». Через несколько минут меня послали, пообещав не только обратиться в полицию, но и пожаловаться арендодателю на хамство. Мне пришлось отправить им письмо с извинениями, и мы помирились. Теперь при виде меня эта пара надевает свою самую парадную улыбку.

Вообще, некоторые порядки в Швейцарии усложняют социализацию. К примеру, в магистратуре из-за индивидуального расписания пар, чтобы найти друзей, нужно намеренно посещать студенческие мероприятия или спортивные секции. Да и в целом можно сказать, что Швейцария — это идеальная страна, прежде всего, для того, чтобы встретить здесь свою старость и смерть.

В плане студенческой жизни, конечно, здесь очень комфортно учиться — сам университет классный, и условия для научных работ и учебы созданы практически идеальные. Но лично мне не хватает здесь ощущения бурлящей жизни, что неудивительно, когда во всей стране людей меньше, чем в Москве, а Цюрих, самый крупный город, не дотягивает даже до полумиллионника.

Маленький город, конечно, очень удобен для передвижения на общественном транспорте, но здесь довольно трудно найти тусовки, отличные от «выпить под музыку».

По сравнению с московской жизнью, очень не хватает ощущения того, что кому-то не безразлична твоя жизнь. В России каждый вахтер знает точно, как тебе лучше жить: у нас это раздражает, но в атмосфере эмоциональной стерильности начинаешь по этому скучать. Не хватает русской еды, нельзя найти творог, чтобы делать любимые сырники. Но в целом Швейцария нравится мне своими сырами, винами и видами, конечно же. Еще радуют зарплаты, хоть и цены тоже кусаются. Я зарабатываю на своем стартапе, так что отсутствие вмешательства государства в экономическую жизнь мне тоже приятно греет душу.