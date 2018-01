Запад нас не понимает: россиянки опозорились в Париже

Российским блогерам придется стать сдержаннее и научиться правилам хорошего тона, принятого на Западе, если они хотят сохранить за собой хоть какой-то вес на международной арене. Вчера это доказали действия любимых героинь московской светской хроники Мирославы Думы и Ульяны Сергеенко.

Реклама

Российский дизайнер, постоянная участница Недель высокой моды в Париже Ульяна Сергеенко, заявила о себе в разгар очередной Недели так, что о ней заговорил весь мир. Дизайнер известна не только благодаря образам Веры Брежневой, Ренаты Литвиновой и Натальи Водяновой. На Западе в платьях от Ulyana Sergeenko Couture на различных премиях в области кино и музыки появлялись певица Рианна, Крисси Тейген и даже Ким Кардашьян. Однако станут ли теперь звезды носить ее наряды, вопрос спорный.

Все началось с того, что основательница проекта о моде Buro 24/7 и блогер Мирослава Дума опубликовала в своем Instagram приглашение на показ кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко, своей подруги. Все бы ничего, но на карточке было написано от руки: «To all my niggas in Paris. Уля :)» («Всем моим н*герам в Париже»). Если даже российская публика, которая обычно не отличается толерантностью, осудила обеих женщин, то мировая общественность посчитала открытку возмутительным актом расизма. За последние сутки Сергеенко и Дума столкнулись с последствиями этого необдуманного поступка, который вполне может стоить подругам карьеры.

В ответ на гневные комментарии со стороны пользователей в сети Сергеенко объяснила, что всего лишь цитировала строчки из своей любимой одноименной песни рэпера Канье Уэста.

Она написала, что, проснувшись утром, увидела гневные комментарии, и поспешила уточнить, что Канье Уэст ее любимый исполнитель. «И да, мы называем друг друга словом на букву «Н», когда нам хочется почувствовать себя такими же крутыми, как те парни, которые поют эту песню».

Однако всем известно, что словом на букву «Н» могут называть друг друга исключительно чернокожие, хотя даже они перестали использовать термин так свободно — упомянутому синглу рэперов Уэста и Джей Зи уже пять лет.

В своем инстаграме Наоми Кэмпбелл опубликовала скриншот истории Думы, где указала аккаунт Ульяны Сергеенко с подписью: «Все еще собираетесь на ее показ?». Очевидно, сама дизайнер сделала выводы — ее показ Haute Couture должен был состояться 23 января в 16:30 по парижскому времени, но вместо этого в официальном аккаунте марки были опубликованы фотографии моделей в нарядах из новой коллекции.

Российские порталы о моде Vogue и The Blueprint опубликовали лукбук коллекции «Весна-лето 2018», сообщив, что презентация проходит 23 и 24 января в Hotel d'Evreux на площади Vendome в Париже. А вот авторитетный портал Vogue USA, который старательно обозревает каждый показ Недели моды, не опубликовал ни одной детали коллекции бренда Ulyana Sergeenko.

Издание TJ сообщило, что Сергеенко в дополнение к объяснению написала извинение, в которым упомянула свои не русские, а казахские корни и наполовину армянское происхождение своей дочери.

Пост продержался недолго, потому что спровоцировал усугубленную негативную реакцию и насмешки вроде: «Я не антисемит, потому что у меня есть друг-еврей».

По сообщению портала The Cut, во вторник Мирославу Думу убрали из управляющего совета международного портала о детях The Tot, который она открыла вместе с Насибой Адиловой в 2015 году. В инстаграм-аккаунтах Адиловой и The Tot было размещено письмо, в нем руководство сообщает, что шокировано «оскорбительным и расистским постом» Думы.

В письме указывается, что эти действия и утверждения никоим образом не отражают ценности The Tot и что расизм абсолютно неприемлем в политике компании, независимо от того, был ли он выражен намеренно или нет. Мирослава Дума удалила оскорбительный пост, а вместо него опубликовала извинение, которое содержало строки: «Я глубоко уважаю людей любого происхождения и не приемлю расизм или дискриминацию в каком-либо виде».

♥ Публикация от Miroslava Duma (@miraduma) Янв 23, 2018 at 9:07 PST

К сожалению для блогера, это не было единственным проявлением дискриминации со стороны Думы, о чем ей сразу же напомнили соотечественники. Авторы нескольких Telegram-каналов вспомнили о видео родом из 2012 года, которое было сделано на конференции с тогда еще главным редактором портала Buro 24/7 Мирославой Думой.

В беседе формата «вопрос-ответ» гостья конференции задала Думе вопрос о том, будет ли она как редактор публиковать новости о модели-трансгендере Андрее Пежиче, рекламировавшем женские купальники, и блогере из США Брайанбое, который ходит в женской одежде. На это теперь уже бывший главред ответила, что никогда не станет этим заниматься: «Мы очень переживаем за красоту и чистоту нашей картинки», — сказала она.

Также в 2012 году Дума еще не дружила с Ким Кардашьян — ее она в 2012 тоже включила в список тех псевдозвезд, которые не пройдут цензуру журнала.

Разговоры об этом видео спровоцировал популярный российских блогер Саша Амато — молодой человек сделал к видео английские субтитры и «перезалил» в сеть. Сегодня ночью Брайанбой, в числе прочих западных блогеров, опубликовал вышеозначенный видеоматериал в своем аккаунте, а это значит, что скоро общественность захлестнет вторая волна возмущения действиями Мирославы Думы, пусть даже и шестилетней давности.

Потому что, как выяснилось в прошлом году, у расизма и гомофобии нет срока годности, скорее всего, стоит ожидать последующих извинений с ее стороны.

Реакция отечественного глянца на скандал оказалась не столь однозначной: российские издания L'Officiel и Harper's Bazaar уже выступили в защиту Ульяны Сергеенко и Мирославы Думы. Обозреватель первого издания Павел Вардишвили написал: «Мне, правда, жаль этих дам, до сих пор живущих в 2012-м и не следящих за языком. И даром что у одной показы в Париже, а другая как будто бы в интернете разбирается. Но тут даже ребенку понятно, что никакие они не расистки. Просто одна богатая белая девочка может назвать другую такую же n*gga».

Главный редактор Harper's Bazaar Дарья Веледеева заявила, что расизм, конечно, неприемлем, но бороться с ним при помощи травли — нельзя. Кажется, это тот случай, когда Россия и Запад снова не поняли друг друга.