Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в обмане Елизаветы II

Журналистка и писатель Пенни Джунор утверждает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл обманули королеву Елизавету II, сообщает The Mirror.

Она считает, что герцог и герцогиня Сассекские обманули королеву, когда спрашивали ее мнение по поводу выбора имени для их дочери, которая родилась 4 июня. Доменное имя lilibetdiana.com было выкуплено в день звонка Елизавете II, однако публицист заметила, что 31 мая был зарегистрирован схожий интернет-адрес — lilidiana.com.

Принц Гарри и Маркл заявляли, что приобретали данные адреса, чтобы в будущем люди не наживались на их ребенке. Однако Джунор уверена, что королеву поставили перед фактом об имени для малышки. При этом само решение было принято родителями еще до рождения девочки.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана, в честь бабушки принца, королевы Елизаветы II и его покойной матери, принцессы Дианы.