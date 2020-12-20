«Мисс Беларусь — 2008» вышла из изолятора после 42 суток ареста

Обладательница титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского футбольного клуба «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста, назначенного ей за участие в акциях протеста. Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий критикующих власть спортсменов.

«Мисс Беларусь — 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова вышла на свободу», — говорится на странице фонда в Facebook.

Отмечается, что накануне освобождения Хижинкову перевели из изолятора в Минске в изолятор в Жодино.

Девушку задержали на акции протеста 8 ноября. 11 ноября суд назначал наказание в виде ареста на сутки, позже состоялось еще два суда, на которых Хижинковой дали по 15 суток. В общей сложности она провела за решеткой 42 дня.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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