Российский бизнесмен получил титул «барона Сибири» в Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II присвоила сыну бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева — Евгению Лебедеву — титул «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации». Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что на получение пожизненного пэрства в палате лордов его в июле текущего года номинировал премьер-министр Борис Джонсон. К присяге Лебедев будет приведен в декабре этого же года.

Отмечается, что титул бизнесмен получил за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.

Евгений Лебедев вместе с отцом является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он организовал ряд благотворительных акций, благодаря которым удалось собрать более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.