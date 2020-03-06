В России вырос спрос на книги о вирусах и эпидемии на фоне вспышки коронавируса

Россияне начали чаще покупать книги об эпидемиях на фоне распространения коронавируса в мире. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам генерального директора сети «Читай-город — Буквоед» в январе-феврале 2020 года удвоились продажи книг «Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов» и «Вирусы. Скорее друзья, чем враги».

Также с начала февраля на 195% выросли продажи книги «Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир» на Ozon.

Отмечается, что в электронном варианте тоже чащи начали читать книги о вирусах. Чаще всего россияне приобретают «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия», «Иммунитет. Как у тебя дела?».

Кроме того, вырос спрос на художественную литературу по этой теме. Продажи книг Альбера Камю «Чума» на «ЛитРесе» за январь-февраль 2020 года выросли на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а книги «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса — на 64%.

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