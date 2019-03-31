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Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Как отмечается, уже в течение 40 лет роды членов королевской семьи Британии проходили в акушерском отделении «Линдо» лондонской больницы Сент-Мери. В частности там рожали принцесса Диана и Кейт Миддлтон.

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По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские решили, что их ребенок появится на свет в родительном отделении, которое расположено недалеко от их дома в Виндзоре.

По словам одного из источников, поскольку ребенок не будет прямым наследником британского престола, родители хотят сделать его появление на свет более приватным. При этом Меган сильно волнуется и не хочет испытывать давление из-за того, что спустя несколько часов после родов ей нужно будет выглядеть безупречно на крыльце больницы.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Елизаветы II усомнился в новом прозвище Меган Маркл.