Стала известна причина критики Кейт Миддлтон со стороны Елизаветы II

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Королева Великобритании Елизавета II критиковала супругу принца Уильяма и была не очень впечатлена Кейт Миддлтон, когда она впервые присоединилась к королевской семье, сообщает Express со ссылкой на королевского эксперта Фила Дампьера.

В отличие от Меган Маркл, у которой был бурный роман с принцем Гарри, Кейт постепенно знакомилась с королевской семьей и ее традициями в течение нескольких лет. У нее были годы, чтобы привыкнуть к жизни в центре внимания, но королева, как сообщается, не была довольна ее усилиями влиться в ряды титулованных особ после свадьбы.

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Елизавета даже заявила, что «Кейт не очень много делает».

По словам эксперта, принц Уильям изначально встал на защиту жены, из-за того, что случилось с его собственной матерью. Для него его собственная семья является главным приоритетом.

«Она [Кейт Миддлтон] делает только то, что хочет, и ей удобно, и она не подвергается слишком сильному давлению», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Рождество отдельно от Меган Маркл.