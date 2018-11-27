Участников саммита G20 накормят пирожками и дульсе де лече

Для лидеров стран G20 на саммите в Буэнос-Айресе разработали меню из блюд и напитков аргентинской кухни, сообщает издание Nacion.

«Правительство предложило меню, которое покажет большое разнообразие местной гастрономии во время двух обедов в ходе пленарных заседаний 30 ноября и 1 декабря», — пишет издание.

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30 ноября лидерам предложат креольский сэндвич чорипан, стейк рибай с томатным соусом и картофелем, на десерт — флан с дульсе де лече (аналог российской вареной сгущенки) и кокосовым мороженым и кофе.

1 декабря гости саммита будут обедать жареными пирожками с мясом, ягненка, тушеного с фасолью, томатами и абрикосами, на десерт 00 шоколадный пирог с грушами и фисташковое мороженое. Обеды будут сопровождаться местным вином.

Протокол также предусматривает замену блюдам для лидеров, которые по разным соображениям не едят некоторые ингредиенты.

По окончании саммита все лидеры G20 получат в подарок дульсе де лече.