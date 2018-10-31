Меган Маркл в Новой Зеландии узнала в толпе давнюю поклонницу

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, совершавшая прогулку в Окленде, узнала в толпе свою 20-летнюю поклонницу Ханну Сергель, подошла к девушке и обняла ее, сообщает The Sun.

Заметив фанатку, Меган воскликнула «О боже» и прошла к ней через толпу.

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Сообщается, что Меган и Сергель были друзьями в инстаграме, прежде чем Маркл удалила свой аккаунт в социальной сети после помолвки с принцем Гарри. Лично девушки никогда не встречались.

Меган присылала Ханне Сергель подбадривающие сообщения, в которых она советовала ей быть самой собой и хорошо учиться в университете.Супруга принца Гарри даже отправила ей видео в 2016 году, в котором она поблагодарила поклонницу за поддержку и высказала надежду, что они когда-нибудь встретятся.

«Она обняла меня, и это было невероятно — я заплакала, когда впервые увидела ее. Она просто невероятный человек, и я очень рада, что она счастлива с принцем Гарри », — сказала Сергель.

Ранее 16 октября принц Гарри и Меган Маркл отправились в официальный тур по Австралии, Новой Зеландии и государствам Фиджи и Тонго.