Елизавета II и Меган Маркл отправились в первую совместную поездку

Rоролева Елизавета II и новоиспеченная герцогиня Сассекская, Меган Маркл прибыли в графство Чешир, Англия, сообщает Reuters.

Это первая остановка в официальной королевской поездке, которую Меган впервые предстоит совершить без принца Гарри.

По Англии королева Елизавета II и ее невестка будут передвигаться на знаменитом Королевском поезде, построенном еще 1842 году по приказу королевы Виктории.

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В прошлом месяце Меган стала женой принца, внука королевы герцога Сассекского на официальной церемонии в Виндзорском замке, которую посетили многие английские и американские знаменитости.

Из-за актерского прошлого и неанглийского происхождения вокруг избранницы принца Гарри разгоралось немало скандалов. Ранее «Газета.Ru» писала о том, как Меган Маркл, сама того не подозревая, «подставила» Кейт Миддлтон.