Принц Гарри и Меган Маркл поженились

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой.

Гарри обещал архиепископу Кентерберийскому любить Меган в горе и в радости, в болезни и здравии. Меган сделала тоже самое.

Также на церемонии прозвучал гимн Великобритании God Save the Queen.

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19 мая принц Гарри, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы, вступает в брак с американской актрисой Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.