Общий объем инвестиций компании РУСАЛ с начала 2000-х годов составил $25 млрд, и, в том числе, благодаря реализованным за это время проектам один из крупнейших в мире производителей алюминия смог оправиться от ударов глобального экономического кризиса 2008 года, а также последствий санкционного давления. Консолидация активов РУСАЛа, прошедшая под руководством Олега Дерипаски, а также развитие экспортного направления компании стали отправными точками восстановления российской алюминиевой отрасли после краха начала 90-хх. К концу второго десятилетия нынешнего века десятки активов компании расположились на пяти континентах, что позволяет России занимать прочное место в тройке лидеров на рынке алюминия, а РУСАЛу- дает возможности улучшать условия жизни своих сотрудников. Только в прошлом году компания вложила 1,5 млрд рублей в благоустройство городских пространств сибирских городов.