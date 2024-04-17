Соотношение сил Израиля и Ирана

1 апреля Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске. Здание, по которому пришелся удар, полностью разрушено. Не выжили 13 человек, в том числе пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции. Израиль в последние полгода не раз атаковал позиции КСИР в регионе, но в этот раз Иран решил ответить.

Поздно вечером 13 апреля Тегеран впервые напрямую со своей территории выпустил по Израилю залпы ракет и беспилотников. Удары шли в несколько этапов. Бомбардировка продолжалась 5 часов. По данным The New York Times, в общей сложности Тегеран задействовал 185 БПЛА, 35 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». ЦАХАЛ заявил, что перехватил 99% из них.

От немедленного ответа в Израиле воздержались, однако, как писало издание Elaph News, страна может выпустить ракеты по ядерным объектам Ирана. Пока в мире обсуждают перспективы нового конфликта на Ближнем Востоке, предлагаем изучить, какая из стран обладает большим военным и экономическим потенциалом.