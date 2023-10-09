Лауреаты Нобелевской премии 2023 года

В Стокгольме завершилась неделя объявления победителей Нобелевской премии.



Награду за открытие в области медицины и физиологии присудили биохимикам Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсману (США) за работу по модификации нуклеозидных оснований. Их открытие имело решающее значение для разработки эффективной мРНК вакцины против COVID-19 во время пандемии.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и постоянно работающий и живущий в США россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

Нобелевская премия мира досталась иранской активистке и вице-президенту центра «Защитники прав человека» Наргес Мохаммади. Ее удостоили награды «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав и свобод человека».

В настоящее время Мохаммади находится под стражей. За ее выступления власти Ирана приговорили ее к 31 году тюрьмы. В МИД страны назвали присуждение Мохаммади премии – политической акцией, демонстрирующей «разочаровывающее отклонение» от первоначальных целей комитета.

Премией в области экономики удостоили Клаудии Голдин из Гарвардского университета за ее исследования положения женщин на рынке труда. Эту номинацию в отличие от остальных, учредил Шведский национальный банк, в память об Альфреде Нобеле.