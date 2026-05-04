Андреева поднялась на седьмую строчку мирового рейтинга WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка улучшила свой предыдущий результат на одну позицию после выхода в финал турнира серии WTA-1000 в Мадриде.

Андреева набрала 4985 очков. Екатерина Александрова, пропустившая турнир в Мадриде, осталась на 14-м месте (2625). Людмила Самсонова опустилась на 21-ю строчку (1995). Диана Шнайдер, проигравшая в Мадриде во втором круге, стала 20-й (2060).

Лидерство сохранила белоруска Арина Соболенко с активом 10110 очков. Второй идет представляющая Казахстан Елена Рыбакина, третьей — Ига Швентек из Польши.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева заплакала после поражения от Костюк в финале турнира в Мадриде.