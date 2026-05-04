Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В бундестаге призвали обсудить с Россией один вопрос

Депутат Мютцених заявил о необходимости обсудить с Россией размещение ракет
photothek.net/Wikimedia

Европа должна провести переговоры с Россией по вопросу вооружений и вернуть себе роль, «которая прежде заключалась в сдерживании и мудрой дипломатии». Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил председатель парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

По его словам, в свете сокращения численности американского контингента в Германии, необходимо обсуждать с Москвой вопросы сокращения вооружений.

«Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда и на включении дальнейших шагов в комплексный процесс политики контроля над вооружениями», — отметил он.

Однако Мютцених подчеркнул, что сейчас неясно, кто мог бы руководить этим процессом, ведь канцлер Германии Фридрих Мерц ещё не общался с президентом России Владимиром Путиным.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение контингента в Германии, а затем распорядился вывести из ФРГ 5 тыс. американских солдат. В Пентагоне отметили, что решение было принято после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе.

Американские СМИ писали, что для вывода американских военных потребуется от полугода до года. Мерц заявил, что не был удивлен решением правительства США о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии.

Ранее в Эстонии неожиданно высказались за диалог с Россией.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!