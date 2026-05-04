Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Два человека получили ожоги 80% тела во время прорыва теплотрассы во Владивостоке

Mash: во Владивостоке во время прорыва теплотрассы обварились два человека
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке два человека получили обширные ожоги во время прорыва теплотрассы, за их жизни борются врачи. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Калинина. Трубы на теплотрассе лопнули и из них хлынул кипяток, из-за которого проезжую часть заволокло паром.

Во время разлива кипятка обварились двое бездомных. Они получили ожоги 80% тела, в данный момент за их жизни борются медики.

Автомобили с трудом пробираются через горячие потоки, некоторые машины ушли под воду по капот. Отмечается, что местные жители еще неделю назад замечали подозрительный пар, но коммунальные службы не отреагировали на ситуацию вовремя.

Ранее в центре российского города на улицу вырвался столб кипятка.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!