В России научились по Caps Lock определять раздраженного сотрудника

Частота использования клавиши Caps Lock коррелирует с уровнем раздражения человека в момент набора текста. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Наш программный комплекс зафиксировал, что в дни, когда сотрудник демонстрировал повышенную частоту включения и выключения Caps Lock (более 12 активаций в час), вероятность того, что в его переписке в течение следующего часа появлялись слова с резкой эмоциональной окраской или сообщения с повышенной категоричностью, составляла 78%. Для сравнения, в дни с низкой частотой использования Caps Lock (менее трех активаций в час) такая вероятность не превышала 22%. Интересную картину показал временной анализ», — поделились аналитики.

Эксперты выделили два пика повышенной активности Caps Lock в течение дня. Первый — между 10:30 и 11:30, когда накапливалась усталость от утренних задач. Второй, более выраженный, — с 16:00 до 17:30. Во втором пике частота использования Caps Lock возрастала в 2,4 раза по сравнению с утренними часами. При этом в пятницу послеобеденный пик был на 37% выше, чем в среду, что наш программный комплекс интерпретирует как накопленную усталость к концу недели.

«В 71% случаев повышенная частота приходилась на сообщения, адресованные сотрудникам смежных отделов, с которыми возникают регулярные операционные пересечения. В переписке с коллегами из своего отдела или с подчиненными такая модель поведения встречалась в 3 раза реже. Это указывает на то, что источник раздражения чаще всего связан с вертикальными коммуникациями или межфункциональным взаимодействием. После эпизодов повышенной активности Caps Lock (более 12 нажатий за час) в 52% случаев в течение следующих 30 минут происходило одно из двух: либо сотрудник выходил из рабочего чата или закрывал мессенджер, либо отправлял сообщение с явным признаком эскалации», — отмечают аналитики.

Исследование также выявило три портрета самого раздраженного сотрудника.

Первый портрет: «Скрытый взрывник».

«Он не ходит злым постоянно. В обычные дни он спокоен. Но в некоторые часы он вдруг начинает часто нажимать Caps Lock — больше 12 раз за час. В такие моменты вероятность, что он напишет что-то резкое или грубое, — 78%. А в спокойные дни — всего 22%. То есть он терпит, терпит, а потом взрывается. Это не вечный нытик, а человек, у которого напряжение накапливается и выстреливает неожиданно», — говорится в исследовании.

Второй портрет: «Вечерний срывщик».

«Его раздражение не случается утром. Первый небольшой всплеск бывает между 10:30 и 11:30 — устал от утренних дел. Настоящий пик — с 16:00 до 17:30. В это время он жмет Caps Lock в 2,4 раза чаще, чем утром. А в пятницу после обеда — еще на 37% чаще, чем в среду. Вывод — чем ближе вечер и конец недели, тем сильнее он срывается», — выяснили аналитики.

Третий портрет: «Злится на чужих, а на своих — нет».

«В 71% случаев его Caps Lock летит не в начальников, не в подчиненных и даже не в коллег из своего отдела. С ними он спокоен. Он срывается на сотрудниках из смежных отделов — тех, с кем у него постоянные рабочие стыки. То есть он не злится на свою команду, а недоволен оттого, как налажена работа между отделами. А после такой вспышки в половине случаев (52%) он либо хлопает дверью (выходит из чата, закрывает мессенджер), либо кидается восклицательными знаками», — резюмировали эксперты.

