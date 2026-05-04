В РСПП назвали главную проблему российского бизнеса

Евгений Биятов/РИА Новости

Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам I квартала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Так, основной проблемой для бизнеса предприниматели назвали снижение потребительского спроса. Такого мнения придерживаются 37,6% респондентов. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года их доля выросла на 4,5 процентного пункта.

На втором месте участники опроса расположили неплатежи от контрагентов. В конце 2025 года этот вариант считали основной проблемой 42,3% респондентов, в I квартале 2026 года их доля снизилась до 34,1%.

Еще 24% компаний назвали проблемой для российского бизнеса недоступность заемных финансовых ресурсов. В конце 2025 года их было 19%.

8 апреля сооснователь и директор по стратегии группы компаний TLS GROUP Никита Баранов рассказал, что российский бизнес продолжает релокацию за рубеж, но география и динамика переездов заметно изменились по сравнению с 2022–2024 годами.

Баранов привел статистику по годам. В 2022 году, по разным оценкам, переехало 10–15 тысяч компаний. В 2023-м — около 5–8 тысяч. В 2024-м — около 3–5 тысяч.

Ранее выяснилось, что российский бизнес теряет десятки миллионов из-за любви сотрудников к маркетплейсам.

 
