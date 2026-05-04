Россиян предупредили о схеме обмана ветеранов перед 9 мая

Мошенники начали звонить ветеранам с предложениями якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из SMS. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».

По данным организации, злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда и сообщают о «персональной выплате», для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным.

В «Мошеловке» напомнили, что выплаты ветеранам оформляются автоматически или через МФЦ и не требуют передачи каких-либо кодов.

Главред ИТ-издания Runet Владимир Зыков предупреждал, что перед Днем Победы мошенники обрушат на россиян новую волну атак, в том числе начнут массово звонить гражданам от лица соцзащиты, Минтруда или «Госуслуг» обещаниями праздничных выплат.

По его словам, аферисты будут обещать в честь 9 Мая выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, а для якобы их начисления и оформления будут требовать прислать им код из смс, а также данные карты, паспорта.

