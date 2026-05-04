На Украине рассказали, на какой компромисс на переговорах может пойти Киев

РБК-Украина: Киев может согласиться с остановкой на линии соприкосновения

Власти Украины видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действия на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что «такое видение имеет место на Банковой», однако «не все его разделяют».

«Такой компромисс вместе с возможным вступлением Украины в ЕС может быть воспринят нашим обществом. И дальше может позволить Зеленскому идти на выборы. Для Кремля ведь также важно успеть договориться, пока Трамп в Белом Доме. Едва ли любой другой президент США после него даст им такую возможность – вернуться с изоляции», – отметил один из источников.

Также собеседники СМИ в украинской власти и в дипломатических кругах говорят, что если евроинтеграция Украины станет частью «большой сделки», то процесс вступления страны в ЕС может ускориться.

Издание отмечает, сейчас переговоры «зашли в тупик» из-за несогласия Украины с отступлением ВСУ с контролируемой территории Донбасса. Однако источник рассказал, что американцы могут в ближайшее время попытаться добиться неких «уступок» со стороны России в обмен на снятие санкций.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии соприкосновения.

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что у Киева есть «определенное решение» по Донбассу, которое «удовлетворит» граждан Украины и не будет подразумевать территориальных уступок.

Также в апреле спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для того, чтобы добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине.

Кроме того, 23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что споры по территориальному вопросу между Россией и Украиной заключаются в «17-18% Донецкой народной республики».

Ранее более половины украинцев выступили за компромисс на переговорах с Россией.