Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Капризов первым из россиян набрал десять очков в Кубке Стэнли-2026

Капризов первым набрал десять очков в плей-офф НХЛ среди россиян
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд по количеству набранных очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.

В первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо Эвеланш» Капризов отдал результативную передачу и набрал десятое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (2 гола, 8 передач в семи играх).

Капризов лидирует среди всех российских хоккеистов в бомбардирской гонке плей-офф. Ближайший преследователь — Никита Кучеров с активом в 7 очков в 7 матчах.

В текущем сезоне Капризов набрал 89 очков в 78 матчах.

Матч с «Колорадо Эвеланш» завершился со счетом 6:9 и стал самым результативным в плей-офф НХЛ с 1986 года. Во время игры был установлен рекорд XXI века по количеству разных авторов голов в одном матче Кубка Стэнли — 14 хоккеистов. Предыдущее достижение с 13 игроками принадлежало первому финалу Западной конференции 2022 года между «Колорадо» и «Эдмонтоном».

Ранее «Тампа» с Никитой Кучеровым уступила «Монреалю» и вылетела из плей-офф НХЛ.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!