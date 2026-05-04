Капризов первым из россиян набрал десять очков в Кубке Стэнли-2026

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд по количеству набранных очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.

В первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо Эвеланш» Капризов отдал результативную передачу и набрал десятое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (2 гола, 8 передач в семи играх).

Капризов лидирует среди всех российских хоккеистов в бомбардирской гонке плей-офф. Ближайший преследователь — Никита Кучеров с активом в 7 очков в 7 матчах.

В текущем сезоне Капризов набрал 89 очков в 78 матчах.

Матч с «Колорадо Эвеланш» завершился со счетом 6:9 и стал самым результативным в плей-офф НХЛ с 1986 года. Во время игры был установлен рекорд XXI века по количеству разных авторов голов в одном матче Кубка Стэнли — 14 хоккеистов. Предыдущее достижение с 13 игроками принадлежало первому финалу Западной конференции 2022 года между «Колорадо» и «Эдмонтоном».

Ранее «Тампа» с Никитой Кучеровым уступила «Монреалю» и вылетела из плей-офф НХЛ.