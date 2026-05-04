Неймар устроил потасовку с сыном Робинью на тренировке

Неймар ударил по лицу сына Робиньо во время тренировки в «Сантосе»
Ahmed Yosri/Reuters

Неймар ударил по лицу 18-летнего сына бывшего игрока сборной Бразилии Робиньо во время тренировки в бразильском клубе «Сантос», сообщает Globo.

Инцидент произошел после того как юный футболист обыграл Неймара, что форвард счел неуважением.

По данным издания, занятие проводилось для игроков, не попавших в заявку на матч с «Палмейрасом». Неймар попросил молодого соперника «играть спокойнее», затем завязалась перепалка, переросшая в потасовку. Ветеран также подставил подножку, из-за чего 18-летний футболист упал. Сторона пострадавшего подала жалобу в клуб, конфликт был улажен после извинений Неймара.

Неймар, выступающий за «Сантос», в конце 2025 года получил травму мениска левого колена, из-за чего пропустил концовку сезона. В начале 2026 года бразилец столкнулся с рецидивами, включая проблемы с подколенным сухожилием и бедром.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом Италии.

 
