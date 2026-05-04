Россиянам напомнили, за выращивание каких цветов могут посадить

Некоторые цветы запрещено выращивать дома или на огороде — за это может грозить серьезная ответственность. В комментарии «Газете.Ru» адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-промышленной палаты, магистр международного права Яна Ковалевская объяснила, что в таких растениях содержатся наркотические или психотропные вещества, которые представляют угрозу для здоровья людей и безопасности общества.

Выращивание ряда растений карается законом — за это предусмотрена административная ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ: она наступает за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо прекурсоры (вещества, которые часто используются при производстве, изготовлении или переработке наркотических средств и психотропных веществ).

Эксперт отмечает, что мера ответственности зависит от масштабности культивирования. «Если количество запрещенных растений или грибов не достигает крупного размера, то наступает административная ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ. В этом случае гражданам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрен более серьезный штраф — от 100 000 до 300 000 рублей», — объясняет эксперт.

По словам адвоката, когда количество культивируемых растений достигает крупного размера, применяется статья 231 УК РФ. В таком случае наказание может быть следующим: штраф до 300 000 рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

«Если же речь идет об особо крупном размере культивирования и группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание становится значительно строже — лишение свободы на срок до восьми лет, с возможным дополнительным ограничением свободы на срок до двух лет или без такового», — рассказывает Ковалевская.

Отметим, что некоторые декоративные культуры содержат сильные галлюциногены и яды. Например, ипомея, которая часто встречается на дачах и в городских клумбах, включает виды, запрещенные к выращиванию. Эксперт предупреждает, что у таких цветов часто романтичные названия: «Синяя звезда», «Летающая тарелка», «Леденец» и другие.

Есть и иные растения, которые запрещено культивировать: гавайская роза, шалфей предсказателей, психотрия зеленая и многие другие. Среди наиболее известных запрещенных культур — кокаиновый куст, конопля и мак снотворный.

Эксперт заключает: «Что касается юридической ответственности, к административным или уголовным санкциям привлекают лишь тех, кто выращивает запрещенные растения умышленно. Если растение появилось на участке самопроизвольно, умысла в этом нет — соответственно, и оснований для привлечения к ответственности тоже, но все же бездействовать нельзя. Необходимо поддерживать порядок на своем участке».

Ранее были названы опасные растения, которые нельзя сажать на даче, если у вас есть животные.