На круизном лайнере в Атлантическом океане вспыхнул хантавирус. Погибли уже три человека

Круизный лайнер MV Hondius, принадлежащий нидерландской компании Oceanwide Expeditions, следовал по маршруту из аргентинского города Ушуайя в Кабо-Верде. Судно с 150 пассажирами вышло три недели назад. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов.
Во время перехода через Атлантику у ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Под медицинским наблюдением оказались шесть человек.
«Из шести пострадавших трое скончались, а один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке», — сообщила Agence France Press (AFP) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
При этом лабораторно подтвержден только один случай заражения хантавирусом, статус остальных заболевших уточняется.
Хантавирусы представляют собой группу вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Заболевание начинается с симптомов, напоминающих грипп, и может быстро прогрессировать. В тяжелых случаях развивается острая дыхательная недостаточность или поражение почек.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, летальность при отдельных формах инфекции может достигать около 40%.
Специфического лечения хантавирусной инфекции не существует, терапия носит поддерживающий характер и в тяжелых случаях включает искусственную вентиляцию легких.
Передача вируса от человека к человеку считается редкой.
По информации СМИ, первыми симптомы проявились у 70-летнего пассажира, который впоследствии скончался. Его тело было доставлено на остров Святой Елены. Позднее заболевание было выявлено у его 69-летней супруги, которую эвакуировали в Южную Африку; она умерла в больнице Йоханнесбурга.
Тело третьей жертвы заболевания, вероятно, остается на борту лайнера.
Представитель министерства иностранных дел Нидерландов подтвердил гибель двух граждан страны, не уточнив дополнительных деталей.
Еще один заболевший — 69-летний гражданин Великобритании — был эвакуирован и госпитализирован в Йоханнесбурге. Минздрава Южной Африки сообщил, что он находится в отделении интенсивной терапии.
Сейчас лайнер стоит на якоре у побережья Кабо-Верде, в районе столицы Прая.
Власти страны не дали разрешения на высадку пассажиров, что осложнило оперативную эвакуацию.
Компания Oceanwide Expeditions заявила, что «занимается решением серьезной медицинской проблемы» на борту и оказывает поддержку пассажирам и их семьям.
ВОЗ сообщила, что координирует действия между государствами и оператором судна для организации медицинской эвакуации и оценки рисков для остальных пассажиров: «ВОЗ содействует координации действий между государствами-членами и операторами судна для медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания, а также для проведения полной оценки рисков для общественного здравоохранения».
Одновременно рассматривается возможность введения карантинных мер для всех находящихся на борту.