На круизном лайнере в Атлантическом океане вспыхнул хантавирус. Погибли уже три человека

На круизном лайнере в Атлантике три человека погибли от хантавируса

На борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде, зафиксирована вспышка заболевания, предположительно вызванного хантавирусом. Погибли три человека, еще один находится в критическом состоянии. Ситуация осложняется ограничениями властей на высадку пассажиров на землю и необходимостью координации международной медицинской эвакуации.

Круизный лайнер MV Hondius, принадлежащий нидерландской компании Oceanwide Expeditions, следовал по маршруту из аргентинского города Ушуайя в Кабо-Верде. Судно с 150 пассажирами вышло три недели назад. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов.

Во время перехода через Атлантику у ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Под медицинским наблюдением оказались шесть человек.

«Из шести пострадавших трое скончались, а один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке», — сообщила Agence France Press (AFP) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом лабораторно подтвержден только один случай заражения хантавирусом, статус остальных заболевших уточняется.

Характер заболевания и риски Хантавирусы представляют собой группу вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Заболевание начинается с симптомов, напоминающих грипп, и может быстро прогрессировать. В тяжелых случаях развивается острая дыхательная недостаточность или поражение почек. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, летальность при отдельных формах инфекции может достигать около 40%. Специфического лечения хантавирусной инфекции не существует, терапия носит поддерживающий характер и в тяжелых случаях включает искусственную вентиляцию легких. Передача вируса от человека к человеку считается редкой.

По информации СМИ, первыми симптомы проявились у 70-летнего пассажира, который впоследствии скончался. Его тело было доставлено на остров Святой Елены. Позднее заболевание было выявлено у его 69-летней супруги, которую эвакуировали в Южную Африку; она умерла в больнице Йоханнесбурга.

Тело третьей жертвы заболевания, вероятно, остается на борту лайнера.

Представитель министерства иностранных дел Нидерландов подтвердил гибель двух граждан страны, не уточнив дополнительных деталей.

Еще один заболевший — 69-летний гражданин Великобритании — был эвакуирован и госпитализирован в Йоханнесбурге. Минздрава Южной Африки сообщил, что он находится в отделении интенсивной терапии.

Сейчас лайнер стоит на якоре у побережья Кабо-Верде, в районе столицы Прая.

Власти страны не дали разрешения на высадку пассажиров, что осложнило оперативную эвакуацию.

Компания Oceanwide Expeditions заявила, что «занимается решением серьезной медицинской проблемы» на борту и оказывает поддержку пассажирам и их семьям.

ВОЗ сообщила, что координирует действия между государствами и оператором судна для организации медицинской эвакуации и оценки рисков для остальных пассажиров: «ВОЗ содействует координации действий между государствами-членами и операторами судна для медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания, а также для проведения полной оценки рисков для общественного здравоохранения».

Одновременно рассматривается возможность введения карантинных мер для всех находящихся на борту.