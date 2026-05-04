Новый «Царь-танк»: в зоне СВО начали тестировать новый наземный дрон

Новый наземный дрон «Штурмовик» начали тестировать в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро».

В организации пояснили, что аппарат представляет собой малозаметный и маневренный беспилотник, предназначенный для доставки боевой части весом до 20 кг. Также его можно использовать в формате «дрона-ждуна» благодаря компактным размерам. По словам разработчиков, прототипом устройства стал колесный «Царь-танк» времен Первой мировой войны, а название связано с применением в штурмовых подразделениях.

В компании добавили, что «Штурмовик» оснащен волоконно-оптической линией связи, что позволяет ему работать на расстоянии до 30 км. Разработчики утверждают, что дрон устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы, а также может функционировать в сложных погодных условиях, включая грязь и дождь. В случае повреждения основной линии связи включается дополнительный цифровой модуль.

Ранее был назван лучший бронеавтомобиль российской армии.