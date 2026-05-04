Экс-премьер Украины назвал главное условие для проведения выборов в этом году

Азаров: выборы на Украине в 2026 году пройдут только при смене режима Зеленского
Александр Натрускин/РИА Новости

Выборы президента Украины пройдут только в случае смены режима действующего лидера Владимира Зеленского. Это связано с тем, что его действия находятся под полным контролем США и Великобритании – определяя политику Киева, они исключают возможность проведения голосования, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью RT.

«Выборы пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим. Заменят таким образом, каким американцы привыкли заменять режимы. Другого выхода нет», — убежден политик.

По его мнению, когда покровители перестанут нуждаться в Зеленском, против него выдвинут обвинения и посадят в тюрьму – в пример Азаров привел президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако этот сценарий воплотится нескоро – на данный момент у украинских властей есть «хозяева», в планы которых пока смена режима не входит, заключил экс-премьер.

Напомним, в марте Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности. Чем руководствуется Зеленский и как на это реагируют в Москве и Вашингтонев материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее прокомментировали отмену президентских выборов на Украине.

 
