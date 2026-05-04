Трамп пообещал вывести суда из Ормузского пролива. Операция «Свобода» начинается сегодня

Дональд Трамп объявил о начале операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из Ормузского пролива, заблокированного на фоне войны с Ираном. Инициатива президента США призвана обеспечить безопасный проход для судов третьих стран, оказавшихся в зоне эскалации. В Вашингтоне подчеркивают гуманитарный характер операции, однако не исключают применения силы в случае попыток воспрепятствовать ее реализации.

США обеспечат сопровождение судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе на фоне перекрытия Ормузского пролива, заявил в соцсети Truth Social Дональд Трамп. Президент США назвал операцию «Проект свобода» и анонсировал ее начало на понедельник, 4 мая.

«Проект свобода»

По его словам, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой содействовать освобождению их судов, которые не могут покинуть акваторию из-за конфликта США и Ирана. Трамп подчеркнул, что речь идет о судах из разных государств, которые являются «всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями», при этом часть экипажей уже сталкивается с нехваткой продовольствия. Он добавил, что осведомлен о продолжающихся переговорах с Ираном, которые «могут привести к чему-то очень позитивному для всех», однако сопровождение судов носит гуманитарный характер.

«Перемещение судов просто предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого — они являются жертвами обстоятельств», — написал он.

Президент США предупредил о готовности применить силу в случае противодействия операции:

«Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой».

При этом Трамп не уточнил, какие именно страны получат поддержку в рамках операции и каким образом она будет реализована. Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что военная поддержка в рамках операции будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщила, что на данный момент не предполагается задействование кораблей ВМС США для сопровождения судов через пролив .

По информации издания, «Проект свобода» предполагает создание механизма координации, в рамках которого государства, страховые компании и участники рынка морских перевозок смогут согласовывать проход судов через пролив.

Ормузский пролив

После начала боевых действий вокруг Ирана два месяца назад Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива и приступил к его минированию. До эскалации через этот маршрут проходило от 15% до 20% мировых поставок нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок сжиженного природного газа. Обострение ситуации привело к фактическому прекращению судоходства через один из ключевых энергетических коридоров, что отразилось на объемах добычи и экспорта и вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию.

В середине апреля США объявили о собственной блокаде пролива.

В конце месяца Трамп поручил военно-морским силам открывать огонь на поражение и уничтожать любые суда, пытающиеся устанавливать мины в акватории Ормузского пролива.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов сообщило, что движение через пролив практически остановилось на фоне отказа Трампа принять мирный план Ирана и риска возобновления ударов по исламской республике.

Последнее предложение Ирана

В воскресенье Иран заявил, что получил ответ США на свое последнее предложение по мирным переговорам — спустя день после того, как Трамп допустил его отклонение, отметив, что иранцы «заплатили недостаточно высокую цену». По данным иранских государственных СМИ, Вашингтон передал свою позицию через Пакистан, и Тегеран в настоящее время ее изучает.

Согласно сообщениям СМИ, Иран предложил трехэтапный план долгосрочного урегулирования. На первом этапе предполагается полное прекращение боевых действий в течение 30 дней и заключение соглашения о ненападении. В пакет предложений также входят вывод американских войск из близлежащих районов, снятие блокады, размораживание активов, выплаты компенсаций, отмена санкций, прекращение боевых действий на других направлениях, включая Ливан, а также создание нового механизма контроля над проливом.

Обсуждение иранской ядерной программы Тегеран предлагает перенести на более поздний этап.

Идея отложить переговоры по ядерной теме противоречит позиции Вашингтона, который настаивает на введении жестких ограничений до завершения конфликта. Как сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник, Тегеран рассматривает перенос ядерной темы как существенное изменение подхода, направленное на достижение договоренности: «В рамках этой схемы переговоры по более сложному ядерному вопросу были переведены на заключительную стадию, чтобы создать более благоприятную атмосферу».