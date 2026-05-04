В России фиксируется приток кадров в медицине

Мурашко заявил о приросте кадров в медицине в России

Приток кадров в медицине фиксируется в России, особенно в сельской местности. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире радио «Маяк» в программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

«Впервые мы получили прирост медицинских работников. Причем, что важно сказать, основной прирост — это на селе», - сказал он.

По словам Мурашко, в ходе завершившегося национального проекта «Здравоохранение» получилось добиться почти всех поставленных целей за исключением ликвидации кадрового дефицита в сфере. Он назвал такую задачу «более сложной».

«Конечно, за один период реализации национальных проектов не решается», — подытожил министр.

28 апреля глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума проработает вопрос о возможности законодательно снизить бюрократическую нагрузку на российских врачей и учителей. Володин отметил, что жалобы на проблему с большим количеством дополнительной работы с документацией поступают из врачебного сообщества.

Ранее Госдума приняла закон о закреплении кадров в системе здравоохранения.