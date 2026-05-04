Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

Синоптик Тишковец: в День Победы в Москве будет дождливая и ветренная погода

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в День Победы в Москве ожидается дождливая и ветренная погода.

По его словам, в праздничный день в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. На погоду будет влиять атлантический циклон с запада.

«Метеоусловия резко ухудшатся — и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная погода», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что с 06:00 часов утра до полуночи 9 мая в столице ожидается до 27 мм осадков, что составляет 44% от месячной нормы. Наибольшая интенсивность осадков ожидается во второй половине дня и особенно вечером.

Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 12-15 м/с. Ночью и утром ожидается +5... +10°C, днем будет +9... +14°C. Это на 5-6°C ниже климатической нормы, уточнил Тишковец.

3 мая Тишковец сообщал, что в Москве наступила летняя погода. Минимальная температура в городе 3 мая составляла +10°C, а днем термометры на опорной метеостанции ВДНХ впервые за год показали +20°C.

Он добавил, что впервые в 2026 году среднесуточная температура превысила +15°C.

