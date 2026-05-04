Эксперты назвали причину медленного роста пенсий

Заморозка пенсионных накоплений, введенная в 2014 году, заметно замедлила рост социальных выплат работающим россиянам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты НПФ «Будущее».

Аналитики назвали этот фактор одним из ключевых, сдерживающих увеличение пенсий. По их оценке, без заморозки прибавка к выплатам могла бы достигать около 30% при нынешнем среднем размере страховой пенсии в 25 тыс. рублей.

Эксперты напомнили, что накопительная пенсия для официально работающих граждан формировалась с 2002 по 2014 год. Мораторий на ее формирование ввели, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда России, который сейчас действует как Социальный фонд.

В итоге, как указали аналитики газете, формирование так называемой «второй пенсии» фактически прекратилось.

По данным Социального фонда РФ, с 1 февраля 2026 года средний размер пенсий для неработающих россиян превысил 25,6 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали зарплату для получения максимальных пенсионных баллов.

 
