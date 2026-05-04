Выживший после дрейфа в Охотском море Пичугин отказался обжаловать приговор

Выживший в Охотском море Пичугин планирует подавать кассационную жалобу
Осужденный за гибель родственников в Охотском море Михаил Пичугин планирует подавать кассационную жалобу. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Андрей Назаров.

«Михаил отказался подавать апелляционную жалобу. Но будем писать кассацию», — сказал Назаров, отметив, что это допускает закон.

Жители Улан-Удэ Михаил Пичугин, его старший брат Сергей и племянник Илья вышли в Охотское море 4 августа 2024 года. До бухты Врангеля добрались за несколько дней. Там они посмотрели на китов и спустя несколько дней пошли в обратный путь. По правилам на лодке катамаранного типа они должны были идти вдоль берега, не дальше 5 км от суши, но братья решили сэкономить время и вернуться к порту Москальво напрямую через Сахалинский залив. Решение стало роковым.

14 апреля Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море, к трем годам принудительных работ. Его признали виновным в гибели старшего брата и племянника, с которыми он отправился в путешествие на лодке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Сахалине спасли водолаза, пробывшего 20 часов в ледяной воде.

 
