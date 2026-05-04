Силы ПВО уничтожили десятки дронов над регионами России за два часа

Минобороны: за два часа над Россией сбили еще 39 беспилотников

Силы противовоздушной обороны за утро 4 мая уничтожили еще 39 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО действовали с 7:00 до 9:00 мск. Беспилотники уничтожили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Курской, Тульской, Рязанской областями.

В министерстве напомнили, что в ночь на 4 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников над несколькими регионами, включая Московский регион.

В ночь на 4 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, которые летели на столицу. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, уточнил он.

