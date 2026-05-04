Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Силы ПВО уничтожили десятки дронов над регионами России за два часа

Минобороны: за два часа над Россией сбили еще 39 беспилотников
Ilya Galakhov/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны за утро 4 мая уничтожили еще 39 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО действовали с 7:00 до 9:00 мск. Беспилотники уничтожили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Курской, Тульской, Рязанской областями.

В министерстве напомнили, что в ночь на 4 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников над несколькими регионами, включая Московский регион.

В ночь на 4 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотников, которые летели на столицу. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Обошлось без пострадавших, уточнил он.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запустить дроны на Московскую область.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!