В ЕС захотели больше независимости в обороне после решения США вывести войска из Германии

Фон дер Ляйен отказалась комментировать решение США о выводе части войск из ФРГ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась комментировать решение США вывести часть своих войск из Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Политик сообщила СМИ, что тема военной безопасности станет второй после энергобезопасности на саммите Европейского политического сообщества. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС нужно больше независимости в обороне и безопасности.

В ответ на последовавшие за этим вопросы о выводе военного контингента США из Германии глава ЕК кивнула и отправилась дальше по красной дорожке на саммит, который проходит в Армении.

30 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

Ранее в Германии увидели в решении Трампа сигнал для Путина.

 
