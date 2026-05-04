Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Губернатор Белгородской области продлил свой отпуск

Губернатор Гладков сообщил, что продлил свой отпуск по рекомендации врачей
РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что продлил свой отпуск на две недели по рекомендации врачей.

16 апреля он объявил, что уходит в отпуск на две недели.

9 апреля в Кремле официально отказались от комментариев по поводу громких слухов о смене губернатора Белгородской области. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные кадровые решения в администрации президента «традиционно» не обсуждаются, пока они не оформлены официальными указами.

Поводом для обсуждения стала неподтвержденная информация о возможном уходе со своего поста Гладкова и назначении на его место генерал-майора Александра Шуваева, который является участником боевых действий на Украине. Первые сообщения о том, что власти рассматривают отставку Гладкова, появились 6 апреля в «Ведомостях» со ссылкой на осведомленные источники газеты.

Собеседники издания утверждали, что плановые выборы главы Белгородской области намечены на сентябрь 2026 года, однако нынешний руководитель вполне может покинуть свой пост досрочно. В качестве причин они называли ухудшение состояния здоровья Гладкова и «не лучшую» ситуацию с уровнем поддержки власти внутри самого региона.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там находился Гладков.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!