Губернатор Белгородской области продлил свой отпуск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что продлил свой отпуск на две недели по рекомендации врачей.

16 апреля он объявил, что уходит в отпуск на две недели.

9 апреля в Кремле официально отказались от комментариев по поводу громких слухов о смене губернатора Белгородской области. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные кадровые решения в администрации президента «традиционно» не обсуждаются, пока они не оформлены официальными указами.

Поводом для обсуждения стала неподтвержденная информация о возможном уходе со своего поста Гладкова и назначении на его место генерал-майора Александра Шуваева, который является участником боевых действий на Украине. Первые сообщения о том, что власти рассматривают отставку Гладкова, появились 6 апреля в «Ведомостях» со ссылкой на осведомленные источники газеты.

Собеседники издания утверждали, что плановые выборы главы Белгородской области намечены на сентябрь 2026 года, однако нынешний руководитель вполне может покинуть свой пост досрочно. В качестве причин они называли ухудшение состояния здоровья Гладкова и «не лучшую» ситуацию с уровнем поддержки власти внутри самого региона.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде, когда там находился Гладков.