Над Россией сбили 117 БПЛА. Военная операция, день 1531-й

В Воронежской области ночью сбили 12 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушено надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба», — отметил он.