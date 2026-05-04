Над Россией сбили 117 БПЛА. Военная операция, день 1531-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1531-й день
Над регионами России с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая уничтожили 117 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА ночью попал в здание в районе улицы Мосфильмовской, пострадавших нет. Сотрудники ТЦК на Украине — очень богатые люди, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:41

Над Курской областью за прошедшие сутки сбито 129 украинских беспилотников различного типа, 91 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:35

На севере ДНР бои идут у Старого Каравана и Брусовки на пути к ключевому водному каналу ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

9:33

Над Брянской областью уничтожены 16 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

9:27

ВС России продвигаются на Славянском направлении, закрепляются у Новоалександровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

9:18

Ракетную опасность отменили в четырех муниципальных округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:16

🔴Над регионами России с 7:00 до 9:00 мск уничтожили 39 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областями.

9:08

В Белгородской области на территории Борисовского, Краснояружского, Ракитянского и Грайворонского округов вновь объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:04

❗Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване, сообщает «РБК-Украина».

8:52

В четырех муниципальных округах Белгородской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:45

Экипажи танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

8:42

В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:25

В аэропорту Челябинска ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:21

Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили три беспилотника ВСУ, сообщил штаб обороны республики.

8:20

В Харькове произошел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное».

8:18

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета, сообщил губернатор Денис Паслер.

8:17

🔴Международное расследование коррупционных схем на Украине выведет на высокопоставленных западных чиновников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

8:15

В Воронежской области ночью сбили 12 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушено надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба», — отметил он.

8:05

❗ В Брянской области при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль пострадал мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:04

Взятки за освобождение украинцев из ТЦК распределяют конкретным лицам, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«ТЦК и коррупционная составляющая [на Украине] достаточно велики. Тэцэкашники — очень богатые люди, свидетельств этому масса», — отметил он.

8:03

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продуктов питания для подразделений ВСУ, а также уничтожили пункт управления тяжелыми БПЛА противника в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

8:02

🔴В Москве ночью беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской, пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин.

Позже средства ПВО отразили атаку двух БПЛА, летевших на столицу.

8:01

⚡️Над регионами России с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая уничтожили 117 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили БПЛА над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

8:00

Сегодня 1531-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
