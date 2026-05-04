Над Россией сбили 117 БПЛА. Военная операция, день 1531-й

Над Курской областью за прошедшие сутки сбито 129 украинских беспилотников различного типа, 91 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
На севере ДНР бои идут у Старого Каравана и Брусовки на пути к ключевому водному каналу ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Над Брянской областью уничтожены 16 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ВС России продвигаются на Славянском направлении, закрепляются у Новоалександровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ракетную опасность отменили в четырех муниципальных округах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🔴Над регионами России с 7:00 до 9:00 мск уничтожили 39 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областями.
В Белгородской области на территории Борисовского, Краснояружского, Ракитянского и Грайворонского округов вновь объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
❗Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване, сообщает «РБК-Украина».
В четырех муниципальных округах Белгородской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Экипажи танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В аэропорту Челябинска ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
Над территорией ДНР за прошедшие сутки уничтожили три беспилотника ВСУ, сообщил штаб обороны республики.
В Харькове произошел взрыв, передает украинский телеканал «Общественное».
В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета, сообщил губернатор Денис Паслер.
🔴Международное расследование коррупционных схем на Украине выведет на высокопоставленных западных чиновников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
В Воронежской области ночью сбили 12 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«В результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушено надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба», — отметил он.
❗ В Брянской области при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль пострадал мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Взятки за освобождение украинцев из ТЦК распределяют конкретным лицам, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.
«ТЦК и коррупционная составляющая [на Украине] достаточно велики. Тэцэкашники — очень богатые люди, свидетельств этому масса», — отметил он.
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продуктов питания для подразделений ВСУ, а также уничтожили пункт управления тяжелыми БПЛА противника в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
🔴В Москве ночью беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской, пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин.
Позже средства ПВО отразили атаку двух БПЛА, летевших на столицу.
⚡️Над регионами России с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая уничтожили 117 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.
Сегодня 1531-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.