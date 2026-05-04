Гендиректора красноярского завода «Красмаш» нашли в СИЗО

Гендиректора «Красмаша» Гаврилова уличили в растрате и отправили в СИЗО

Гендиректор «АО Красноярский машиностроительный завод» Александр Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска, он проходит по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате», — сказал источник агентства.

Гаврилов родился 13 августа 1970 года в Железногорске. С 1993 по 2005 года он был руководителем различных коммерческих структур. В 2005 году начал работать на «Красмаше», где занимал различные руководящие должности. В 2018 году его назначили генеральным директором.

До этого Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд руб., которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

16 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-депутату Госдумы и бывшему генеральному директору компании «Завод Исеть» Малику Гайсину, назначив ему 14 лет лишения свободы в колонии общего режима за растрату свыше 385 млн рублей.

Ранее замгубернатора Белгородской области обвинили во взятке и растрате.