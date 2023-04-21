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Что такое цифровой рубль

Закон о цифровом рубле Госдума планирует принять до 20 мая, заявил председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Выпускать цифровой рубль намерен Центробанк РФ, его можно будет менять на наличные «один к одному». Банк России пояснял, что цифровой рубль не заменит наличные деньги, а станет дополнением к существующим формам национальной валюты.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

Граждане сами будут выбирать, какой формой рубля им пользоваться. Оплатить цифровым рублем можно будет любые товары. Курс к зарубежным валютам у него будет таким же, как у реального «деревянного».

Цифровыми валютами интересуются также центральные банки КНР, Японии, Эквадора, Нидерландов, Швеции и Казахстана. Банк Швеции – старейший центробанк мира – изучает вопрос выпуска e-кроны c 2016 года. В 2021 году закончился первый этап испытаний. Однако до 2026 года шведские финансовые организации вряд ли откажутся от реальной валюты.

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