Что такое цифровой рубль

Закон о цифровом рубле Госдума планирует принять до 20 мая, заявил председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Выпускать цифровой рубль намерен Центробанк РФ, его можно будет менять на наличные «один к одному». Банк России пояснял, что цифровой рубль не заменит наличные деньги, а станет дополнением к существующим формам национальной валюты.

Граждане сами будут выбирать, какой формой рубля им пользоваться. Оплатить цифровым рублем можно будет любые товары. Курс к зарубежным валютам у него будет таким же, как у реального «деревянного».

Цифровыми валютами интересуются также центральные банки КНР, Японии, Эквадора, Нидерландов, Швеции и Казахстана. Банк Швеции – старейший центробанк мира – изучает вопрос выпуска e-кроны c 2016 года. В 2021 году закончился первый этап испытаний. Однако до 2026 года шведские финансовые организации вряд ли откажутся от реальной валюты.