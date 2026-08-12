«Летит хорошо, далеко, быстро». В России начались поставки Ил-114-300

Россия начинает первые поставки самолета Ил-114-300 — модернизированной версии турбовинтового самолета Ил-114, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в национальном центре «Россия».
«По самолету Ил-114-300 мы начинаем первые поставки. Разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, на финальном этапе испытания и сертификация МС-21 и Superjet»,
— приводит его слова ТАСС.
Создаваемая линейка самолетов позволит расширить региональное авиасообщение на маршрутах любой протяженности, подчеркнул Мантуров. Программа по созданию современного флота гражданской авиации «переходит в практическую плоскость», добавил он.
Первые три самолета получит Архангельский авиаотряд. По прогнозам руководителя ГТЛК Михаила Парнева, внутренний рынок нуждается приблизительно в 40 таких машинах. Наибольший спрос формирует авиакомпания «Аврора», готовая приобрести около 20 единиц, еще порядка 10 самолетов рассчитывает получить «КрасАвиа», а флот «ИрАэро» может пополниться шестью судами.
Производство Ил-114-300 планируется в перспективе расширить до 12 машин ежегодно, сообщал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Мантуров ранее заверил, что поставки таких лайнеров будут «ритмично нарастать в объеме» с 2028-2029 годов.
Ил-114-300 создан широкой кооперацией предприятий госкорпорации «Ростех» под эгидой компании «Ил» ОАК. Серийный выпуск этих воздушных судов ведется на мощностях Луховицкого авиационного завода.
Новая машина в базовой конфигурации вмещает 66 пассажиров и управляется экипажем из двух человек — командира и второго пилота. Российские перевозчики планируют использовать этот лайнер на внутренних региональных линиях с максимальной дальностью полетов до 1450 км, где новинка призвана полностью заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.
Воздушное судно способно стабильно выполнять рейсы в экстремальном температурном диапазоне от -50°C до +45°C. Такая выносливость позволит эффективно эксплуатировать Ил-114-300 в любых географических зонах России, включая суровые условия Арктики, Сибири и Дальнего Востока, а также в горных районах и южных широтах с жарким, тропическим или субтропическим климатом.
«Самолет получился лучше, чем его мировые аналоги-конкуренты. У него топливная эффективность выше <…> Он летит хорошо, далеко, быстро, по сравнению с аналогами в классе, в частности, АТР-72»,
— говорил Алиханов в интервью kp.ru.
Президент РФ Владимир Путин также хвалил лайнер и назвал его «хорошим». Особенно востребованным судно будет на Дальнем Востоке из-за огромных расстояний, подчеркнул он.
Как создавался Ил-114-300
Региональный пассажирский Ил-114 был разработан еще в 1980-х и массово собирался в Ташкенте. В 2014-м Путин поручил организовать серийное производство лайнера в России в качестве ответа на экономические санкции.
Работа над проектом под обозначением Ил-114-300 началась в 2014–2015-х годах. В 2016-м кабмин выделил первые субсидии на модернизацию самолета и разработку нового двигателя. Первую серийную модель планировалось выпустить на рубеже 2020–2021 годов.
16 декабря 2020 года модернизированный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет в Жуковском. На самолете были установлены российские двигатели ТВ7-117СТ-01.
В августе 2021 года разбился прототип военно-транспортного Ил-112В, использовавший моторы ТВ7-117СТ. В связи с происшествием ПАО «Ил» не имел возможности проводить мероприятия по сертификации Ил-114-300.
Как сообщал Минтранс в 2023 году, «остановка летных испытаний и сертификационных работ составляет около двух лет, что оказывает прямое влияние на возможность продолжения опытно-конструкторских работ, изготовление самолетов и их поставку в срок, предусмотренный контрактом». Таким образом начало коммерческих поставок Ил-114-300 запланировали на 2026-й.
В 2023-м Росавиация выдала сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01. В марте 2024 года первый полет совершил второй опытный борт.
5 июня 2026 года Росавиация выдала сертификат типа на Ил-114-300. Документ позволил начать серийное производство воздушного судна.
30 июля текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 2,6 млрд рублей на достройку первых трех серийных Ил-114-300.
В 2027-м планируется сертификация лайнера для посадки на грунтовую полосу.
Планы на экспорт
Минпромторг РФ планирует подписать соглашение на поставку лайнеров Ил-114-300 и SJ-100 в Индию в течение года, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев 7 августа.
«Мы ставим перед собой задачу в течение года выйти на твердый контракт с Индией [по поставкам] Ил-114-300 и SJ-100»,
— сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Груздева, в Индии много потенциальных заказчиков. Задача Минпромторга состоит в том, чтобы «представить российскую технику, а дальнейшие решения будут зависеть от спроса и объемов заказов», добавил он.
Кроме того, возможность приобретения или лизинга Ил-114-300 Россия предложит Индонезии, сообщил Алиханов. Однако для продажи на экспорт нужно, чтобы «продукт был востребован на внутреннем рынке», заметил он.
«Иностранцы на это всегда внимательно смотрят. Если машина летает и хорошо себя зарекомендовала внутри страны производителя, это значит, что интерес у них к такой машине всегда выше», — резюмировал Алиханов.