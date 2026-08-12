«Киеву нужен пиар, а не жизни людей». Лантратова обвинила Украину в срыве обмена пленными

Украина за последнее время трижды отказалась от обмена пленными, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, Москва готова обменять более 220 осужденных украинцев «хоть завтра утром», однако они «не нужны» своей стране. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление российской коллеги крайне негативно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Москва предлагала Киеву уже несколько списков на обмен пленными, однако украинская сторона продолжает отвечать отказом, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Мы, со своей стороны, готовы к обмену. Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка: это и обычные солдаты, и осужденные по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих же граждан»,

— подчеркнула она.

Лантратова подчеркнула, что уже согласован список из 224 человек с территории Украины, осужденных за преступления на российской территории. Она заявила о готовности передать их в любой момент — «хоть завтра утром», чтобы вернуть россиян из ДНР, ЛНР и Крыма, которые ждут возвращения — с 2014 и 2022 годов.

«Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни людей»,

— сказала омбудсмен.

Она заявила, что украинские власти, отказывающиеся забирать собственных осужденных граждан, в действительности относятся к ним как к «расходному материалу». По ее словам, Киев лишь обнадеживает их через видеообращения, но на практике не дает согласия на проведение обмена.

Свое заявление Лантратова сделала на фоне публикации Украиной списков граждан из ДНР, ЛНР и республики Крым, находящихся в плену с 2014 и с 2022 годов, которых Москва якобы отказывается включать в списки на обмен.

« Это — наши списки », — отреагировала она.

Омбудсмен объяснила, что это списки пленных, которые были подготовлены совместно с региональными уполномоченными Анной Сорокой (ЛНР), Дарьей Морозовой (ДНР) и Александром Штехбартом (Крым).

«Эти списки, которые мы подготовили по итогу личных приемов матерей, родных и близких, с кем мы боремся за каждого. Именно их фамилии Украина цинично вывешивает на своих сайтах, называя «брошенными», прекрасно зная, что мы ждем официального ответа Киева на наш пакетный обмен», — рассказала Лантратова.

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Лантратова обратила внимание, что Россия не бросает своих граждан и «идет на тяжелейшие, непростые решения, чтобы забрать каждого». Москва не делит российских пленных по регионам, уточнила она.

«Для нас это наши мужчины, наши сыновья, наши братья. <...> Мы готовы к самым разным вариантам обмена , наша цель — освободить наших ребят, оказавшихся в плену», — отметила омбудсмен.

Она заверила, что российская сторона никого не оставит и борется за каждого человека, чтобы вернуть его домой. Теперь решение зависит исключительно от готовности Украины признать реальность и пойти на полноценный взаимный обмен, а не действовать только в собственных интересах.

«Я обращаюсь к матерям и сестрам, к родным и близким, которые ждут дома: мы вас слышим. Мы делаем все возможное. Москва уже сказала: «Да», — добавила Лантратова.

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Реакция Украины

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в свою очередь назвал российские списки якобы «фейковыми», а утверждения о том, что Украина отказывается возвращать своих граждан, необоснованными.

«Украина всегда заинтересована в возвращении каждого своего гражданина — и работает над этим каждый день», — написал он в своем Telegram-канале.

В тот же день, когда Лантратова опубликовала свое заявление, Лубинец провел пресс-конференцию, которую назвал «противодействием российской дезинформации».

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся 26 июня. Тогда Минобороны России сообщило о возвращении 160 солдат из украинского плена, столько же военных передали Киеву. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

На следующий день Россия вернула из украинского плена пять жителей Курской области и двух человек из других регионов.