Пресс-релиз

При поддержке «Роснефти» обновлены детские учреждения в Красноярском крае

При поддержке «Роснефти» в Красноярском крае завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению детских учреждений.

Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности «Роснефть» реализует в регионах присутствия проекты, направленные на повышение качества жизни и создание современной инфраструктуры для будущих поколений. Большое внимание уделяется модернизации объектов образовательной и реабилитационной сферы.

В Красноярском крае завершено полное обновление реабилитационного центра «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе проекта проведена модернизация инфраструктуры, направленная на создание современной, безопасной и инклюзивной среды. Полностью обновлены инженерные системы и внутренние помещения, создана безбарьерная среда. Особое внимание уделено формированию развивающего пространства: адаптирована территория, установлено специализированное оборудование для реабилитации и развития детей, обустроены безопасные игровые и спортивные зоны, модернизированы кабинеты для коррекционных занятий. Современные решения позволяют повысить эффективность реабилитационного процесса, создать благоприятные условия для социализации детей.

Кроме того, была проведена модернизация дошкольных учреждений в удаленных населенных пунктах Края - детского сада «Белоснежка» в Дудинке и «Северок» в Туруханске. При поддержке нефтяников обновлены внешние конструкций и инженерные коммуникации, переоснащены внутренние помещения, и специализированные зоны - бассейн и кабинеты для развивающих занятий.

Нефтяники «РН-Ванкор» поддерживают проекты по развитию территорий и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений Красноярского края. При поддержке предприятия модернизированы более 20 детских садов и школ, Таймырский колледж, многопрофильный техникум, городская библиотека и приют для детей и подростков в г. Игарка.

