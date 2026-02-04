«РН-Юганскнефтегаз» в 2025 году высадил в лесах Югры более 3 млн сеянцев деревьев хвойных пород

Сотрудники «РН-Юганскнефтегаза», крупнейшего нефтедобывающего актива «Роснефти», в вегетативный сезон 2025 года высадили 3,1 млн сеянцев хвойных пород на площади более 830га в лесничествах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятия по восстановлению лесного массива реализованы на участках, пострадавших от природных пожаров в Аганском, Урайском, Самаровском, Нефтеюганском и Юганском лесничествах. Саженцы ели сибирской, сосны обыкновенной и кедровой адаптированы к местным климатическим условиям, что повышает приживаемость молодых деревьев.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания реализует масштабные экологические программы, нацеленные на минимизацию воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства, сохранение и восполнение природных экосистем.

«РН-Юганскнефтегаз» наращивает объемы экологической деятельности в регионе и активно сотрудничает с правительством округа в программах биологического разнообразия и восстановления природных ресурсов. За последние три года высажено более 9,5 млн сеянцев хвойных пород, в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более 18,8 млн мальков ценных пород рыб.