«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» выпустила в реки Якутии около семи миллионов мальков

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в НК «Роснефть») продолжает работу по сохранению биоресурсов Якутии. В июне в приток реки Ахтаранды выпущено 1,23 млн мальков ценной сиговой породы – пеляди. Выпуск мальков – это часть системных мероприятий по сохранению экосистемы Вилюйского водохранилища Республики Саха (Якутия).

Выпуск рыбы осуществлялся с участием представителей «Таас-Юрях Нефтегазодобычи», территориальных органов Росрыболовства, региональных природоохранных организаций и рыбзавода. Мальков специально выращивают в воде из Вилюйского водохранилища, что облегчает их последующую адаптацию и выживаемость. В естественной среде к трем годам рыба сможет набрать 1-1,5 кг веса, а через несколько лет уже дать потомство, что положительно повлияет на популяцию. За десять лет предприятие выпустило в реки Вилюйского водохранилища Якутии почти 7 млн рыбной молоди.

К экологическому мероприятию традиционно присоединились студенты базовой кафедры «Нефтегазовое дело» Мирнинского политехнического института. Участие в выпуске рыбы в «большое плавание» - часть эколого-просветительской работы «Роснефти» и практический опыт для будущих нефтяников.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из значимых направлений стратегии «Роснефти». Компания реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, а также стремится к максимальной экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.

В «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» реализуется комплексный подход к обеспечению экологической безопасности. Для достижения наилучших показателей предприятие совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью и наращивает масштабы экологических мероприятий. Волонтеры предприятия принимают активное участие в озеленении и уборке территорий, а также во всероссийских субботниках — «Чистые берега», «Вода России», «Зеленая Весна».