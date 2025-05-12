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Рязанская НПК открыла памятный мурал в честь 80-летия Великой Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в «Роснефть») торжественно открыла в Рязани памятный мурал, посвященный 80-летию Великой Победы. Арт-объект общей площадью 150 квадратных метров появился на фасаде жилого дома по улице Дзержинского. Композиция символизирует связь поколений и передачу традиций – ветеран Великой Отечественной войны держит за руку девочку, как символ жизни, ради которой совершили беспримерный подвиг наши деды и прадеды.

Рязанская НПК принимает самое активное участие в программе празднования юбилея Победы и проводит серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей.

Накануне 9 мая на нескольких площадках завода были подняты Знамена Победы. На проходных предприятия организованы стены Памяти с фотографиями родственников работников РНПК - героев войны.

«Роснефть» организует и активно участвует в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия. В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне работники «Роснефти» организуют патриотические акции, спортивные состязания и творческие конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти.

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