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«Роснефть» провела автопробег в Хабаровском крае в честь юбилея Победы

Сотрудники Комсомольского НПЗ (входит в «Роснефть») организовали автопробег в честь 80-летия Великой Победы. В патриотической акции приняли участие ветераны, сотрудники завода, их родственники и жители города.

Автопробег стартовал от Мемориального комплекса в Комсомольске-на-Амуре, где нефтепереработчики возложили цветы к Вечному огню. Колонну из более чем 50 автомобилей с юбилейной символикой и знаменами Победы возглавил мотоцикл «Урал» 70-х годов. Раритетный милицейский мотоцикл восстановили энтузиасты-реставраторы из транспортного цеха предприятия в точном соответствии с оригиналом. Год назад, накануне 9 мая, на этом же «Урале» и других ретро автомобилях работники Комсомольского НПЗ проехали от Комсомольска-на-Амуре до Москвы и преодолели расстояние более 9 тысяч километров.

Конечной точкой маршрута стал Обелиск Славы в селе Верхняя Эконь. Здесь участники автопробега почтили память жителей села, павших в боях за Родину. К 1941 году в селе проживало около 200 человек. В первые месяцы войны практически все мужчины ушли добровольцами на фронт. Оставшиеся женщины, подростки и старики трудились в колхозе и на рыболовецкой базе, поставляя продовольствие для фронта.

Завершили патриотическую инициативу праздничным концертом с песнями военной поры в исполнении победителей корпоративного фестиваля «Энергия талантов» и этнических коллективов Комсомольского района. Волонтеры завода развернули полевую кухню, угостив всех гостей солдатской кашей и дальневосточной ухой.

Комсомольский нефтезавод ускоренными темпами был достроен в первый год войны. На Сталинградский и другие фронты с 1942 по 1945 годы было отправлено более 210 тысяч тонн топлива для военной техники. Заводчане собрали и отправили более 2 000 посылок для солдат с вещами и продуктами.

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