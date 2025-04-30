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Пресс-релиз

Опубликована деловая программа ХI Невского международного экологического конгресса

На официальном сайте XI Невского международного экологического конгресса опубликована деловая программа мероприятия. Конгресс пройдет 22–23 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга под девизом «Планета Земля: гармония человека и природы».

Основная задача Невского международного экологического конгресса – содействие формированию эффективных механизмов устойчивого развития, направленных на сохранение окружающей среды в условиях меняющегося климата. В 2025 году Конгресс вновь станет центральной площадкой для межгосударственного и межсекторального диалога по ключевым вопросам экологической повестки. Участие в мероприятии подтвердили представители десятков стран, международных организаций, органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ.

22 мая откроет XI Невский международный экологический конгресс Молодежная программа, которая станет важной частью деловой повестки. Участников ждут открытые диалоги и тематические сессии, посвященные участию молодежи в решении климатических проблем, формированию экологической культуры, развитию экологического волонтерства, вовлечению детей в «зеленую» повестку, а также роли молодежных климатических инициатив в устойчивом будущем.

«Многие из реализуемых сейчас проектов в сфере экологии «выросли» именно из рекомендаций Невского конгресса. России есть чем поделиться с зарубежными коллегами в части природоохранного законодательства, проектов по ликвидации накопленного вреда и ряда других. Поэтому интерес к нашей площадке постоянно растёт. В этом году мы ждём экспертов, учёных, государственных и общественных деятелей со всего мира – всех, кто готов к профессиональному обсуждению самых важных вопросов международной экологической повестки на равноправной основе – без политизации, диктата и давления. Забота об окружающей среде – это то, что должно объединять страны и народы», – считает Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В рамках первого дня Конгресса состоится заседание Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экологическое благополучие». Участие в мероприятии примут представители органов власти, научного сообщества и бизнеса. Темой обсуждения станут стратегические ориентиры экологической политики в современных условиях.

«Невский экологический конгресс позволяет укреплять взаимодействие всех заинтересованных сторон и продвигать инициативы, направленные на охрану природных богатств нашей страны. Конгресс объединяет на одной площадке авторитетных экспертов, ученых, предпринимателей и представителей общественных организаций, являясь ключевым, основополагающим мероприятием для обсуждения всех вопросов экологической повестки. Идеи и рекомендации ложатся в основу итоговой резолюции, которая становится дальнейшим ориентиром для работы всех ветвей власти. В этом году стартовала реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», обсуждение его мероприятий станет важной частью деловой программы Невского конгресса. Одной из наиболее актуальных тем будет создание эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами», – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

На круглых столах и сессиях деловой программы 22 мая будут подняты вопросы продовольственной безопасности и климатических рисков, устойчивого экотуризма, применения искусственного интеллекта и цифровых решений в сфере экологии, международного сотрудничества стран БРИКС, состояния Каспийского региона, развития экономики замкнутого цикла, роли женщин в продвижении экологических инициатив, зеленых инвестиций, недропользования и низкоуглеродных технологий.

«Сегодня вопросы экологии – это не просто отдельное направление, а часть комплексной стратегии развития страны. От того, как мы решаем экологические задачи, напрямую зависит благополучие людей, устойчивость экономики и доверие на международной арене. Невский экологический конгресс – это место, где собираются профессионалы, чтобы обсуждать реальные решения и вместе формировать повестку, важную не только для России, но и для всего мира», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета XI Невского международного экологического конгресса Антон Кобяков.

23 мая работа Конгресса продолжится насыщенной программой деловых и международных мероприятий, охватывающих ключевые направления экологической повестки. Утро начнется с международного делового завтрака «Экология больших городов», на котором главы регионов, мэры и эксперты из России и зарубежных стран обсудят современные практики устойчивого развития мегаполисов, экологизацию транспорта, сохранение зеленых зон и новые подходы к охране здоровья горожан.

В рамках сессии ЮНЕСКО будет рассмотрено управление объектами всемирного природного наследия и развитие трансграничных природоохранных территорий. Также состоится обсуждение перспектив водноэнергетического сотрудничества России и стран Центральной Азии – участники затронут вопросы распределения водных ресурсов, модернизации инфраструктуры и адаптации к изменению климата.

Центральным событием Конгресса станет пленарное заседание «Экология новой реальности: вызовы и возможности», которое пройдет в Думском зале Таврического дворца. Оно станет важнейшей платформой для стратегического обсуждения глобальных и национальных экологических вызовов, а также возможностей развития «зеленой» экономики и международного сотрудничества.

21 мая, накануне официального открытия Конгресса, в Санкт-Петербурге пройдут экологические и спортивные мероприятия. В программе – заплыв на сап-бордах, уличный Эко. Фестиваль для молодежи, мастерская «Зеленый фургон» и другие события, которые станут символическим стартом экологической повестки Конгресса.

В дни проведения мероприятия в городе на Неве пройдет масштабная экопросветительская и культурная программа. В числе мероприятий: выставки «Чистая энергия», «Первозданная Россия», профориентационные туры для молодежи «Больше, чем работа», пройдут субботники, акция «Чистый берег», а в городских экоцентрах состоятся тематические мероприятия для жителей и гостей города.

Организаторами XI Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

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