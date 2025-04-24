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Пресс-релиз

Тест на выживание: «Урбан Хаб» на ПМЭФ-2025 представит видение будущего рынка девелопмента

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Росконгресс

В Москве на площадке «ВЭБ центра» состоялась первая федеральная форсайт-сессия «Трансформация рынка девелопмента». Участники сессии обсудили новые вызовы и требования к российскому рынку жилья в текущей экономической ситуации, а также выработку новых подходов к долгосрочным стратегиям развития лидеров рынка, разработку новых типов продуктов и новых способов коммуникации с потребителем. Выводы сессии войдут в дискуссионную программу платформы «Урбан Хаб» на Петербургском международном экономическом форуме.

В мероприятии приняли участие руководители государственных организаций, институтов развития, ведущих банков, девелоперских, управляющих и консалтинговых компаний. В пленарной дискуссии принял участие руководитель проекта «Урбан Хаб», заместитель директора Фонда Росконгресс по экспертно-аналитической работе Григорий Великих.

В ходе пленарной сессии «Рынок недвижимости в условиях неочевидности» обсудили стратегии выживания девелоперов в условиях стагнации рынка и высокой ключевой ставки. Эксперты обменялись мнениями о том, как компаниям пережить спад, и поделились прогнозами на ближайшее будущее.

«Изменения на рынке недвижимости – это тест на выживание и устойчивость его участников. В таких условиях крайне важно иметь стратегию: искать новые возможности, использовать новые инструменты и подходы, смотреть на ситуацию комплексно и внедрять новые решения по разным направлениям бизнеса. В июне в ходе ПМЭФ платформа «Урбан Хаб» продолжит поиск эффективных механизмов для участников рынка на основе заключений форсайт-сессии», – отметил Григорий Великих.

По мнению участников дискуссии, игрокам рынка девелопмента придется пересмотреть бизнес-стратегии по целому ряду направлений. Одним из направлений развития бизнеса может стать вход на рынок промышленной недвижимости и технопарков и развитие партнерств с резидентами – ИТ и производственными компаниями.

Кроме того, необходимо изменить подходы к работе с потребителями. В условиях снижения объемов ипотеки и роста доли рассрочек застройщикам необходимо вводить процедуры скоринга заемщиков. В части маркетинга растет важность цифровых инструментов и data-driven-подхода: эксперты предлагают сместить фокус на работу с целевыми группами клиентов, персонализировать предложения в соответствии с запросом целевых групп, а также опираться на данные сквозной аналитики при разработке продуктов.

Мероприятие прошло в рамках международной премии по девелопменту PROESTATE Awards. Организаторами сессии выступили Academy of Real Estate (ARE), Российская гильдия управляющих и девелоперов, соорганизаторами стали Ассоциация инвесторов Москвы и Клуб инвесторов Москвы.

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