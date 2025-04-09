Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума 2025 года

Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. В этом году тема Форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире», отражающая ключевые изменения в системе международного сотрудничества и подчеркивающая роль универсальных ценностей в обеспечении устойчивого экономического развития.

«Мир переживает тектонические сдвиги: меняется не только экономическая география, но даже в каком-то смысле хозяйственный уклад, система общественных отношений в ряде стран и даже межгосударственных объединений. Петербургский международный экономический форум становится не просто местом для диалога, выработки идей, решений, но и пространством, где формируются новые смыслы и даже практики, способные определять контуры будущего. Сегодня важно не только фиксировать перемены, но и инициировать их, задавать им направление. И все это должно происходить в формате доверительного, содержательного и партнерского диалога», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Архитектура деловой программы выстроена вокруг четырех ключевых смысловых блоков, каждый из которых раскрывает сторону глобальной и национальной трансформации.

Центральный блок «Экономика развития: обеспечивая рост» отражает логику нового экономического мышления. Он включает два крупных направления: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», в центре которого устойчивость макроэкономических моделей, инвестиционные стратегии, расширение логистических маршрутов и формирование новых рынков. Будут рассмотрены перспективы международной торговли и трансформации цепочек поставок, роль малого и среднего бизнеса, а также региональная и отраслевая специфика экономических решений. Важное место занимает направление «Российская экономика: новое качество роста», которое фокусируется на новых возможностях и вызовах для экономики России в условиях глобальных изменений.

Обсуждение будет охватывать вопросы создания эффективной экономической модели нового цикла, повышения устойчивости отечественных отраслей и развития приоритетных направлений, таких как промышленность, сельское хозяйство и высокие технологии. Это направление также затронет вопросы инновационного потенциала России и ее интеграции в глобальные экономические процессы, а также стратегий привлечения инвестиций и укрепления внутреннего рынка.

Эти темы напрямую связаны с технологическим суверенитетом и инновациями. Направление «Технологии: стремление к лидерству» объединит обсуждения ключевых векторов технологического развития – от внедрения ИИ и автоматизации до независимости в сфере микроэлектроники, новых материалов, энергетики и кибербезопасности. В центре внимания – формирование устойчивой и конкурентоспособной технологической базы, способной обеспечить долгосрочное развитие экономики и социальной сферы.

Развитие технологий невозможно без устойчивой системы ценностей и опоры на культурную идентичность. Именно поэтому третье направление – «Среда для жизни» – посвящено вопросам информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Участники обсудят, как формируются и транслируются смыслы в медиасреде, каковы механизмы доверия в цифровую эпоху и какую роль играют традиции и историческая память.

Логическим продолжением этой темы станет направление «Человек в новом мире», в фокусе которого – качество жизни, здоровье, образование, благополучие семей, развитие городской среды и формирование возможностей для самореализации. Особое внимание будет уделено поддержке молодежи и женщин в экономике, новым форматам занятости и управлению человеческим капиталом как важнейшему ресурсу будущего.

Дополнят повестку отраслевые и международные мероприятия, уже зарекомендовавшие себя как точки притяжения для профессионального сообщества. В их числе – деловые форумы ШОС и БРИКС, Форум «Деловой двадцатки», Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность».

Традиционный формат бизнес-диалогов с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС позволит расширить двусторонние и многосторонние контакты, представить инвестиционные проекты и обсудить перспективные направления промышленной и научной кооперации.

Также состоятся деловые завтраки с участием лидеров крупнейших компаний, презентации проектов, публичные интервью, подписания соглашений и выставочная программа.

Кроме того, в этом году в рамках ПМЭФ состоится Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого выступит организация Friends for Leadership, аккредитованная при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), объединяющая молодое поколение лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира, созданная Фондом Росконгресс по итогам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году.

ПМЭФ-2025 призван не просто отразить текущее состояние мировой повестки, но и стать пространством, где зарождаются идеи, обретают форму стратегии и запускаются процессы, способные изменить будущее.

Картина дня
«Заказчики на Банковой»: в России призвали США «покарать» Украину за покушение на Трампа
Медведев призвал Трампа наказать украинских заказчиков покушения на него
В ВСУ заявили о сокращении военной помощи США. Военная операция, день 1141-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1141-й день
«Сильно скучал по профессии»: Михаил Ефремов вышел на свободу
Актер Михаил Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по УДО
Жителей Тюмени возмутили якобы сгенерированные нейросетями баннеры к 9 Мая
Россиянку оштрафовали за неправильно поставленные кавычки в комментарии о военных
Набиуллина указала на «тектонические» изменения в мировой торговле
Экс-вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия
Новости и материалы
Следствие обнаружило хищение на 250 млн рублей у подрядчика МО в Подмосковье
Жительница Благовещенска выдумала изнасилование, чтобы скрыть измену
В Госдуме объяснили, почему Трамп назвал Овечкина великим
Младенцы могут чувствовать собственное сердцебиение, выяснили ученые
Набиуллина оценила уровень инфляции в России
В российском военкомате раскрыли размер штрафа для уклонистов
Жених Бородиной рассказал, что хочет дочь от телеведущей
Путин принес соболезнования Доминикане из-за трагедии в Санто-Доминго
Суд признал общими долги супругов Блиновских
Цена нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель
В Telegram появилась официальная верификация от Роскомнадзора
Стас Михайлов испугался раннего замужества несовершеннолетних дочерей
Китайскому автобренду JAC грозит крах
Министр обороны Польши порадовался уходу американских войск из Жешува
МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Сочи
Авиабилеты до Армении существенно подорожали
Россиянка купила кулич с гвоздем в сетевом супермаркете
Школьница застряла в стиральной машине, спрятавшись там после ссоры с матерью
Все новости
Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область
«Незаконно, но эффективно»: идею Кадырова о выдворении преступников сравнили с античностью
Генерала Попова отправят на СВО
«Моментально переобулись»: Россия обвинила Европу в попытках сорвать переговоры по Украине
Полянский: западные дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры РФ и США
В Госдуме заявили, что только 10% волгоградцев хотят жить в Сталинграде
Звездный хирург Хайдаров объяснил многомиллионные убытки своей клиники
Ее укусил вампир. 10 важнейших ролей Кристен Стюарт
Что такое чага: лечебные свойства березового гриба и кому он противопоказан
Вред и польза березового гриба для здоровья
«Покарать каждого»: Кадыров приказал выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС
Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
Бельевая веревка спасла дом от падения дрона. Как Ростовская область справилась с атакой ВСУ?
Слюсарь: в ростовском Аксае эвакуированы 48 жильцов дома из-за застрявшего БПЛА
«Ракета ПВО против мирных»: Небензя объяснил причины трагедии в Кривом Роге
Небензя: причиной гибели гражданских в Кривом Роге стала работа ПВО Украины
9 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 9 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Переговоры России и США пройдут в Стамбуле. Украину решили не обсуждать
Переговоры делегаций России и США в Стамбуле пройдут 10 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами