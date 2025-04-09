Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума 2025 года

Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. В этом году тема Форума – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире», отражающая ключевые изменения в системе международного сотрудничества и подчеркивающая роль универсальных ценностей в обеспечении устойчивого экономического развития.

«Мир переживает тектонические сдвиги: меняется не только экономическая география, но даже в каком-то смысле хозяйственный уклад, система общественных отношений в ряде стран и даже межгосударственных объединений. Петербургский международный экономический форум становится не просто местом для диалога, выработки идей, решений, но и пространством, где формируются новые смыслы и даже практики, способные определять контуры будущего. Сегодня важно не только фиксировать перемены, но и инициировать их, задавать им направление. И все это должно происходить в формате доверительного, содержательного и партнерского диалога», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Архитектура деловой программы выстроена вокруг четырех ключевых смысловых блоков, каждый из которых раскрывает сторону глобальной и национальной трансформации.

Центральный блок «Экономика развития: обеспечивая рост» отражает логику нового экономического мышления. Он включает два крупных направления: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», в центре которого устойчивость макроэкономических моделей, инвестиционные стратегии, расширение логистических маршрутов и формирование новых рынков. Будут рассмотрены перспективы международной торговли и трансформации цепочек поставок, роль малого и среднего бизнеса, а также региональная и отраслевая специфика экономических решений. Важное место занимает направление «Российская экономика: новое качество роста», которое фокусируется на новых возможностях и вызовах для экономики России в условиях глобальных изменений.

Обсуждение будет охватывать вопросы создания эффективной экономической модели нового цикла, повышения устойчивости отечественных отраслей и развития приоритетных направлений, таких как промышленность, сельское хозяйство и высокие технологии. Это направление также затронет вопросы инновационного потенциала России и ее интеграции в глобальные экономические процессы, а также стратегий привлечения инвестиций и укрепления внутреннего рынка.

Эти темы напрямую связаны с технологическим суверенитетом и инновациями. Направление «Технологии: стремление к лидерству» объединит обсуждения ключевых векторов технологического развития – от внедрения ИИ и автоматизации до независимости в сфере микроэлектроники, новых материалов, энергетики и кибербезопасности. В центре внимания – формирование устойчивой и конкурентоспособной технологической базы, способной обеспечить долгосрочное развитие экономики и социальной сферы.

Развитие технологий невозможно без устойчивой системы ценностей и опоры на культурную идентичность. Именно поэтому третье направление – «Среда для жизни» – посвящено вопросам информационного суверенитета, культурного кода, общественной консолидации и межгосударственного гуманитарного взаимодействия. Участники обсудят, как формируются и транслируются смыслы в медиасреде, каковы механизмы доверия в цифровую эпоху и какую роль играют традиции и историческая память.

Логическим продолжением этой темы станет направление «Человек в новом мире», в фокусе которого – качество жизни, здоровье, образование, благополучие семей, развитие городской среды и формирование возможностей для самореализации. Особое внимание будет уделено поддержке молодежи и женщин в экономике, новым форматам занятости и управлению человеческим капиталом как важнейшему ресурсу будущего.

Дополнят повестку отраслевые и международные мероприятия, уже зарекомендовавшие себя как точки притяжения для профессионального сообщества. В их числе – деловые форумы ШОС и БРИКС, Форум «Деловой двадцатки», Форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность».

Традиционный формат бизнес-диалогов с представителями Китая, Индии, стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, АСЕАН, СНГ и ЕАЭС позволит расширить двусторонние и многосторонние контакты, представить инвестиционные проекты и обсудить перспективные направления промышленной и научной кооперации.

Также состоятся деловые завтраки с участием лидеров крупнейших компаний, презентации проектов, публичные интервью, подписания соглашений и выставочная программа.

Кроме того, в этом году в рамках ПМЭФ состоится Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), а также Международный молодежный экономический форум «День будущего», партнером которого выступит организация Friends for Leadership, аккредитованная при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), объединяющая молодое поколение лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира, созданная Фондом Росконгресс по итогам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году.

ПМЭФ-2025 призван не просто отразить текущее состояние мировой повестки, но и стать пространством, где зарождаются идеи, обретают форму стратегии и запускаются процессы, способные изменить будущее.