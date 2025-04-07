В рамках форума «Интеграция 2025» прошло заседание комитета Госдумы по экономической политике

В рамках форума «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических регионов России 4 апреля состоялось заседания Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике.

В заседании приняли участие: Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Чертков Андрей, Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хусаинов Алмаз, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов, Генеральный директор ООО «Союзметаллсервис» (группа компаний ЮГМК) Валерий Шерин, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов,

заместитель директора Департамента по региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владимир Мостовой, начальник отдела контроля за эффективностью налоговых льгот Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Министерства финансов Российской Федерации Фанис Габдулхаков, члены комитета по экономической политике Государственной Думы и другие.

На повестке дня обсуждались результаты работы и задачи по развитию Свободной экономической зоны на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и прилегающих территориях (СЕЗ), отметили ряд задач для территориального развития исторических регионов России, а также поговорили о приоритетных задачах экономического развития Ростовской области в системе Азово-Черноморского макрорегиона.

Одним их важных аспектов дискуссии стал вопрос по регулированию налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). На сегодняшний день для участников CЭЗ применяется нулевая ставка НДПИ только в отношении угля и железной руды.

Вместе с тем, предприятиями ДНР ведется добыча флюсового известняка, который используется не только для дорожного строительства, а также в металлургическом производстве. Для данного вида горнорудного неметаллического сырья законодатель существенно увеличил с августа 2021 года налоговую нагрузку. Так, ставка НДПИ 6% увеличилась на рентный коэффициент в размере 3,5, что повлекло увеличение налоговой нагрузки по НДПИ в 3,5 раза. Таким образом фактический уровень налоговой нагрузки по НДПИ составляет 21% от цен реализации добытого полезного ископаемого. В результате процесс добычи известняка флюсового для металлургии становится нерентабельным.

Максим Топилин, председатель комитете Государственной Думы по экономической политике, отметил что решением проблемы является внесение изменений в подпункт 22 пункта 1 статьи 342 НК РФ - распространить льготную ставку по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на все виды полезных ископаемых, извлекаемые на территориях СЭЗ без каких-либо ограничений по их видам (сейчас ставка 0% только для железной руды и угля).

Экономический эффект в результате реализации данной поправки, в частности для группы ЮГМК на ближайшие 5 лет может составить не менее 2,6 млрд. руб., что позволит усилить финансирование восстановительных и ремонтных работ эксплуатируемых мощностей, а также повысить социальные стандарты работников предприятий.

Алмах Хусаинов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, отметил что «в рамках работы свободной экономической зоны зарегистрировано более 300 инвесторов с заявленным объемом инвестиций в 225 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей приходится на капитальные вложения. Реализация этих проектов позволит привлечь более 90 000 работников, включая 20 500 новых рабочих мест. Однако, почти 50% инвесторов не выполняют показатели по средней численности работников, что может привести к потере налоговых льгот. Предлагается совместно с Министерством финансов обсудить изменения в Налоговый кодекс для предоставления инвесторам возможности возобновить получение льгот».

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономисеской политике Станислав Наумов подчеркнул необходимость гибких механизмов поддержки инвесторов в воссоединенных территориях, особенно учитывая влияние специальной военной операции:

«Многие сотрудники предприятий ушли защищать Родину и теперь возвращаются. Адаптация ветеранов к мирной жизни — первостепенная задача, требующая пересмотра фискальных подходов и создания условий для восстановления и развития предприятий. Важно сосредоточиться на сохранении штатной численности, объеме инвестиций и выпускаемой продукции, а не только на показателях численности персонала. Это позволит стимулировать производительность труда и снизить издержки для бизнеса».

Генеральный директор «Союзметаллсервис» Валерий Шерин отметил необходимость гибкого взаимодействия между бизнесом и государством для решения актуальных вопросов в металлургической отрасли воссоединенных территорий:

«Группа ЮГМК, включающая предприятия в ЛНР и ДНР, сталкивается с увеличением затрат на логистику из-за отмены понижающего коэффициента по тарифам на железнодорожные перевозки, что повысило расходы на 48%. Кроме того, себестоимость добычи известняка в Комсомольском рудоуправлении значительно возросла из-за устаревшего оборудования и повышенных налоговых ставок на добычу полезных ископаемых. Мы предлагаем сохранить понижающие коэффициенты на межфилиальные перевозки и пересмотреть налоговые условия для предприятий Донбасса, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в модернизацию и восстановление инфраструктуры, что критически важно для региона.»

В заключении заседания председатель комитета ГД по экономической политике Максим Топилин наградил благодарностями за вклад в развитие исторических территорий глав муниципалитетов исторических регионов, а также представитель крупнейших заводов на Донбассе.